Spotify fait le bilan des revenus générés par les catalogues des artistes

Dans le haut du classement, seuls 7 800 catalogues d'artistes ont généré des revenus de 100 000 dollars ou plus et à peine 870 ont été rémunérés à plus d'un million de dollars par an, ce qui tend à prouver le déséquilibre entre les plus grandes vedettes qui raflent une grosse partie des royalties, et le reste des artistes qui se partagent les miettes.

Ces derniers n'en ont d'ailleurs touché qu'une partie puisque Spotify traite directement avec les maisons de disques et les labels, qui ensuite redistribuent une partie de ce montant selon les modalités des contrats signés.

Malgré cet effort de transparence, le sujet reste sensible. Soundcloud et Deezer ont adopté récemment un nouveau système de calcul, censé être plus équitable, qui prend en compte les écoutes réelles des utilisateurs et non plus les écoutes au total.

Spotify de son côté ne semble pas vouloir tout de suite adopter ce dispositif, mais explique être «ouvert » à un changement si l'industrie du disque l'exprimait d'une seule voix.