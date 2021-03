Apple annonce sa WWDC 2021 qui se tiendra en ligne du 7 au 11 juin

La crise sanitaire oblige une nouvelle fois le constructeur à proposer un événement en ligne. Les 22 millions de développeurs inscrits auront ainsi accès gratuitement aux différents ateliers proposés par Apple durant les quatre jours. En temps normal, seuls 5 000 d'entre eux sont tirés au sort et doivent payer un droit d'entrée de 1 600 $ pour assister à l'ensemble des conférences.

Apple ne donne évidemment pas plus de détails sur les différents produits annoncés, mais on peut parier sans trop se tromper sur une présentation par le menu des différents systèmes d'exploitations de la marque, à savoir iOS 15, tvOS 15, watchOS 8 et le successeur de macOS Big Sur, macOS12.

Des annonces matérielles ne sont pas à exclure mais devraient, si elles avaient lieu, se concentrer sur les produits destinés aux professionnels.