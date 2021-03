Apple : iOS 14.4.2 et WatchOS 7.3 corrigent une faille de sécurité critique

Comme le précise MacWorld, n'importe quelle application qui charge du contenu depuis le Web peut être concernée par cette faille de la bibliothèque WebKit. Sur le site, on peut lire qu'Apple l'a d'ailleurs jugée suffisamment importante pour la déployer directement, sans attendre le lancement d'iOS / iPadOS 14.5, qui est pourtant déjà dans les tuyaux.

iOS / iPadOS 14.4.2 est disponible dès à présent sur les iPhone 6s et les modèles plus récents, l'ensemble des iPad Pro, les iPad Air 2 (et les modèles plus récents), les iPad de cinquième génération (ou plus récents), les iPad mini de quatrième et cinquième génération, et sur les iPod touch de septième génération.