Apple travaille sur une nouvelle télécommande pour l'Apple TV

Depuis plusieurs mois, on évoque la sortie d'un nouveau boîtier streaming qui ne devrait pas être radicalement différent des précédentes générations, mais qui devrait intégrer un processeur plus puissant. La puce permettrait à l'Apple TV de faire tourner des jeux vidéos plus exigeants et faire d'Apple Arcade, le service de jeu par abonnement du constructeur, une vraie alternative aux consoles de jeu.

Le constructeur serait également en train de développer une nouvelle télécommande, qui porte comme nom de code « B519 » et qui remplacerait la Siri Remote actuelle, baptisée en interne « B439 » selon les informations de 9to5Mac.

On n'en sait pas plus pour le moment sur les fonctionnalités et le design de cet accessoire. Il se pourrait qu'Apple se penche sur le cas de la surface tactile, qui permet de se déplacer dans l'interface, mais qui a été souvent critiquée par de nombreux utilisateurs pour son manque de précision. La fragilité de l'accessoire a aussi été régulièrement pointée du doigt.

Preuve que les choses bougent du côte d'Apple : la Siri Remote est désormais appelée « Apple TV Remote » dans les dernières bêtas d'iOS 14.5. Ce changement de nom pourrait donc indiquer qu'un nouveau modèle est sur les rails, reste à savoir quand il sortira.