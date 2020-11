Universal Electronics lance une télécommande Apple TV sans touchpad et avec plus de boutons

Apple fait parfois primer la symétrie et le design sur la praticité ou l'ergonomie de certains accessoires. C'est le cas de la télécommande de l'Apple TV, et les alternatives sont rares. Le fabricant américain Universal Electronics vient néanmoins d'en annoncer une. Sa télécommande, plus classique et pratique, a aussi le mérite d'être compatible avec Siri.