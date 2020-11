Google Docs permet désormais d'ouvrir vos documents Microsoft Office sur iOS

En effet, cette compatibilité permet désormais d'ouvrir un document et de l'éditer directement depuis iOS mais aussi de l'inscrire au sein des outils de collaboration de Google Workspace. Ainsi l'utilisateur sera en mesure de sélectionner un paragraphe dans un fichier .docx intégré à Google Docs et d'y ajouter des commentaires, par exemple.

Dans sa suite bureautique en ligne, Google a toujours mis en exergue la possibilité pour une équipe de travailler sur un même fichier de manière simultanée. Chacun est ainsi en mesure de prendre connaissance des modifications effectuées par les autres. Ces options fonctionnent désormais aussi pour les fichiers Office.

Google explique que les formats Office pris en charge sont :

les documents Word : .doc, .docx, .dot

les fichiers Excel : .xls, .xlsx, .xlsm (fichiers avec maco), .xlt

les fichiers Powerpoint : .ppt, .pptx, .pps, .pot

Notons que la compatibilité avec iOS prend tout son sens sur iPadOS. Désormais compatibles avec un clavier et un trackpad, les tablettes d'Apple se prêtent un peu mieux aux usages bureautiques et Google n'entend pas laisser Apple et Microsoft seuls sur ce secteur.