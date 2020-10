Quiz : Quelle solution Office est faite pour votre entreprise ?

Votre entreprise est largement digitalisée, et l'essentiel des activités de vos employés se déroule en ligne. La plupart de vos outils et documents de travail sont hébergés sur le Cloud. Vous adaptez vos outils à la démultiplication des usages, et cela passe par la sécurisation renforcée de vos appareils, notamment contre les cybermenaces.

Vous avez un profil sécurité et vos besoins correspondent à un accès complet et sécurisé à la suite Office : Word, Excel, PowerPoint, Publisher et Access sur tous vos appareils.

Le produit le plus adapté à vos besoins est Microsoft 365 Business Premium, qui comprend un accès complet et sécurisé à la suite Office (Word, Excel, PowerPoint), et à Publisher et Access sur tous vos appareils. La messagerie Outlook et les services Cloud sécurisés Teams, Exchange, OneDrive et SharePoint sont également inclus. Pour protéger vos appareils contre les cybermenaces, Intune et Azure Information Protection sont compris dans l'offre. Enfin, le support continu de Microsoft par téléphone et en ligne fait également partie de cet abonnement.

Prix par abonnement : 16,90€ HT par utilisateur et par mois.