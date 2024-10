Les développeurs de Google Docs améliorent constamment leur outil. Alors qu'ils avaient déjà doté l'éditeur d'un nouvel outil de recherche, d'une option de numérotation de ligne et de nouvelles fonctionnalités IA, ils viennent également d'intégrer des onglets aux documents. D'après Google, cette nouveauté « permet d'organiser des documents plus longs, de centraliser les informations et de faciliter la collaboration ».