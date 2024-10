Comme Opera ou Safari, Google Chrome propose aux internautes de créer des groupes d'onglets. Cela permet, par exemple, de masquer des pages ouvertes et de les rassembler afin d'y accéder plus facilement par la suite. Mais bon, avoue-le, il faut quand même être sacrément organisé ! Alors pour les autres, Google a dans les cartons une méthode plus simple et assez ingénieuse

Dans la version expérimentale du navigateur déployée sur la branche Canary, l'utilisateur Leopeva64 rapporte sur X.com avoir noté un comportement intéressant : tout à gauche dans la barre d'onglets, un message vous invitera à fermer les pages ouvertes et inutilisées depuis plus de sept jours.