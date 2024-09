Réelle volonté de vous aider à garder le fil de vos lectures, ou tentative déguisée de vous garder dans Chrome le plus longtemps et le plus souvent possible ? Dans un post de blog officiel, la firme de Redmond vient d’annoncer qu’il serait bientôt possible d’accéder rapidement à des suggestions de pages déjà visitées sur la version desktop de son navigateur web. Cette nouveauté s’accompagne d’autres changements pour les versions Android et iOS de Google Chrome, articulés autour de la synchronisation améliorée des smartphones, tablettes et ordinateurs.