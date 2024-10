L'une des fonctionnalités sans doute les plus sous-côtés du navigateur Vivaldi concerne la barre de Commandes. Celle-ci permet d'effectuer plusieurs actions via des raccourcis. Les plus geeks d'entre vous - travaillant davantage au clavier qu'à la souris - auront donc l'impression de retrouver un terminal spécifiquement pensé pour le navigateur.

Sans doute inspiré, Opera a intégré une barre similaire, mais en la couplant avec son intelligence artificielle Aria. Cela permet à l'utilisateur d'obtenir un accès rapide à l'IA depuis n'importe quel site web en cours de consultation. Via la touche Tab, trois modes sont proposés pour une interaction générique, pour poser des questions spécifiques à la page en cours de consultation ou pour retrouver des outils de génération de texte.