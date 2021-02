Chrome pour Android : Google commence le déploiement des onglets en grille et en groupe

Pour trouver rapidement un contenu caché dans une pléthore d'onglets, cette nouvelle UI se révèle particulièrement pratique. De fait, les utilisateurs ont de plus en plus tendance à laisser un volume important d'onglets ouverts ; et pour cause, nos smartphones sont plus puissants et plus intelligents dans la gestion des ressources, il n'y a plus besoin de fermer ses onglets après utilisation pour soulager son appareil.