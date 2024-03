Google Chrome va vous aider à faire du ménage dans vos (trop) nombreux onglets

Concurrencé par de nombreux autres navigateurs, Google Chrome reste le plus utilisé dans le monde, et ce même si d'importantes failles sont régulièrement découvertes. Associé au moteur de recherche, il offre toute une gamme d'outils fournis par la firme et a été adopté par énormément d'internautes. Pour autant, de nombreuses améliorations sont attendues et l'une des plus demandées ne devrait plus tarder.