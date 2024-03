Chrome 123 est disponible, toutes les nouveautés à la loupe

Avec le nouveau Chrome 123, Google se charge principalement de corriger une douzaine de failles de sécurité, dont une (CVE-2024-2625) de haute importance. Mais cette nouvelle version du navigateur embarque aussi quelques nouvelles fonctionnalités.

On y retrouve ainsi un nouveau système de continuité entre la version web et la version mobile, qui permet à l'utilisateur de retrouver facilement les onglets ouverts sur ses différents appareils (à condition d'être connecté via un compte Google).