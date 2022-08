Google Chrome 104 est disponible, découvrez toutes les nouveautés

Google Chrome passe en version 104. La firme de Moutain View a commencé à déployer la nouvelle mise à jour de son navigateur web le 2 août dernier. Comme pour les updates précédentes, quelques nouveautés sont à prévoir pour faciliter la vie des utilisateurs et utilisatrices. À commencer par l’une des plus notables : le chargement plus rapide des pages. Plus concrètement, Chrome 104 va changer la manière de charger les contenus intégrés d’autres plateformes comme les Tweets, les posts Reddit, les vidéos YouTube et consorts.