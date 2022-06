Google Chrome 103 est disponible, découvrez les nouveautés

Autre changement, Chrome 103 s'appuie sur le machine learning afin de détecter des sites malveillants et d'en bloquer par défaut les notifications. Si le système s'est trompé, il est alors possible de les autoriser manuellement. Point intéressant, cette fonction de machine learning tourne à 100 % sur le navigateur et ne nécessite pas l'envoi de données aux serveurs de Google.

La dernière nouveauté majeure concerne uniquement Chrome sur Android. Un flag permet de supprimer le fil Discover qui est affiché par défaut à l'ouverture d'un nouvel onglet sur le navigateur. Pour activer le flag et en bénéficier, il suffit de se rendre dans chrome://flags#feed-ablation et de sélectionner Enable.

Bien entendu, des nouveautés sont aussi au programme du côté des développeurs, avec notamment certaines API qui ne sont plus supportées dans des contextes peu sécurisés.

Rendez-vous dans Aide > À propos de Google Chrome pour télécharger et installer cette version 103.