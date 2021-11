Google Chrome 96 accélère la navigation avec un cache plus performant

Parmi les changements les plus notables apportés par Google Chrome 96, on note par exemple une meilleure réactivité quant à l'utilisation des boutons « Précédent » et « Suivant » de l'application. Ainsi, à partir de maintenant, Google Chrome emploie un cache supplémentaire afin de conserver la dernière page sur laquelle l'utilisateur se trouvait. Cela permet une transition beaucoup plus rapide lorsque l'on décide de revenir en arrière.

Autre amélioration de taille : les thèmes sombres se font encore plus présents. Après avoir rencontré un accueil très chaleureux sur desktop comme sur mobile, Google Chrome permet ainsi désormais de forcer un mode sombre sur divers sites qui ne bénéficieraient pas de la fonction. Il est évidemment important de mentionner que cette fonctionnalité reste en phase expérimentale et ne marchera donc pas toujours, d'autant que tous les sites web ne sont pas forcément compatibles à l'heure actuelle.

Dernier changement notable, cette fois-ci dédié aux utilisateurs de l'application sur Android : cette mise à jour permet l'agrandissement du texte sur une page web. Une fonction cachée sous le flag chrome:flags#enable-accessibility-page-zoom. Une fois que la fonctionnalité est activée, il suffit ensuite de redémarrer son application pour en profiter.