Google Chrome 94 : un accès simplifié à Drive et aux options de partage

L'un des changements qui saute immédiatement aux yeux sur le navigateur web est un nouvel encart sur la page "Nouvel onglet" par défaut. En plus de raccourcis vers les sites web les plus visités, cet écran propose désormais des raccourcis vers les trois derniers documents Google Drive ouverts afin de vite y accéder à nouveau. Via les paramètres de personnalisation de Chrome, il est possible de désactiver cette fonction.

Le navigateur teste également une option de partage rapide des contenus, qui permet de transférer à des contacts ou de publier sur un réseau social un article de Clubic (par exemple) d'un clic sur une icône, située dans la barre d'URL à côté des favoris. Inspirée des fonctions de partage que l'on a déjà sur mobile, elle peut être activée dans les flags : chrome://flags/#sharing-hub-desktop-app-menu.

Du côté de l'interface mobile, Google Chrome pour Android se transforme pour adopter encore plus d'éléments d'UI de Material You, qui s'impose de plus en plus depuis quelques semaines sur les applications de l'écosystème Google (Messages, Gmail, Horloge, Photos…).