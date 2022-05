Cette nouvelle fonctionnalité de Google Docs va vous faire gagner un temps fou

Google continue d'ajouter des fonctionnalités pour rendre Docs plus efficace, plus simple et plus pratique à utiliser par tout le monde. Dernière fonctionnalité en date donc, la possibilité de sélectionner plusieurs parties de textes à la fois pour y apporter des modifications. Mettons que vous voulez changer la taille de police des 15 intertitres de votre long document. Si beaucoup sélectionnaient auparavant un intertitre, puis changeaient la taille avant de passer au suivant, c'est désormais de l'histoire ancienne, puisqu'il est possible de sélectionner tous les intertitres et d'en modifier la taille en un clic.