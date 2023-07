Google Docs : vous ne saviez pas que vous aviez besoin de cette nouvelle fonctionnalité !

Il y a un an, Google ravissait les amateurs et amatrices d’émojis en facilitant leur insertion au sein de Docs. L’implémentation de cet été devrait satisfaire ceux souffrant d’arithmomanie (compulsion contraignant à tout compter) ou plus simplement ceux qui, dans le cadre de leur travail notamment, ont besoin de repères au sein d’un document (les professionnels du droit, par exemple). En effet, Google Docs permet – enfin – d’attribuer automatiquement des numéros à chaque ligne.