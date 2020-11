Gmail : Google repense l'intégration des contacts avec un affichage détaillé

Avec cet ajout, Google continue de faire de l'ombre aux éditeurs tiers et notamment ceux ayant précisément développé des extensions et services similaires. On trouve en effet, une multitude d'add-ons ayant pour principal objectif de transformer Gmail en véritable CRM (ou outil de gestion des clients), aussi il n'est pas surprenant que l'entreprise californienne cible d'emblée les entreprises.

De leur côté, Zoho CRM, Streak, Copper CRM, NetHunt ou encore Hubspot, FollowUp Personal CRM ou encore Pipedrive rivalisent d'ingéniosité pour intégrer leurs services dans la messagerie de Google. D'autres ont des approches différentes, toujours liées à la gestion du carnet d'adresses. On peut par exemple citer ContactBook qui entend simplifier au maximum le partage et la synchronisation des contacts. Or bien entendu, toutes ses extensions sont payantes et fonctionnent sur le principe d'abonnement…

En attendant la nouveauté du Google Workspace, si vous désirez simplement un bouton pour afficher un lien vers tous vos contacts, notez que cette extension Gmail Contact pour Chrome est simple et efficace.