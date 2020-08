La refonte de Gmail déjà disponible pour les utilisateurs de G Suite

L'objectif de Google est de faire de « l'expérience Gmail » un véritable espace de travail, à la façon (ou presque) d'une application comme Slack.

L'onglet Mail permettra, on s'en doute, aux utilisateurs d'accéder à leurs courriels et l'onglet Chat, à la manière de Messenger, d'envoyer des messages et de communiquer instantanément.