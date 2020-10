Google Maps s'invite dans le panneau latéral de Google Agenda

Au sein de la barre latérale de droite, Google place des raccourcis s'ouvrant sous la forme de volets. Depuis quelque temps, on y retrouve les notes de Google Keep ou ses listes de tâches. Désormais, vous y retrouverez Google Maps.

Si vous souhaitez ajouter un événement en spécifiant une adresse, nul besoin de quitter la fenêtre et d'ouvrir un nouvel onglet du navigateur, il suffira désormais de cliquer sur l'icône de Maps. On y retrouve une mini-version du service avec, bien entendu, la possibilité de se rendre sur la l'application web complète.

Mais surtout, lorsque l'internaute clique sur une adresse ajoutée à un événement, il ouvrira par défaut ce volet latéral pour obtenir un affichage direct. Cette intégration rend alors les choses plus simples et plus efficaces.

Au sein de ce nouveau panneau, on retrouve par ailleurs la possibilité de calculer un itinéraire vers un endroit spécifique. Cela permettra donc de prendre connaissance du temps de trajet et, au besoin, d'ajuster l'heure du rappel. Notons aussi la présence des favoris et des récentes requêtes.

Pour l'heure, seul Google Agenda bénéficie de cette nouveauté. Peut-être que Google déploiera également cette fonctionnalité au sein de Gmail à l'avenir.