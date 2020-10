Google : fermeture de Hangouts, migration vers Google Chat et déploiement du nouveau Gmail pour tous

On aurait pensé que Google Messages et Google Chat pourraient être fusionnés - après tout, c'est un peu ce que proposait Hangouts, non ? Mais cette dissociation est probablement une conséquence de la réglementation à venir. Google n'est pas en mesure de proposer à ses utilisateurs d'acheter des crédits de communication, même pour envoyer des SMS. Toutefois, à l'instar de WhatsApp Web, depuis messages.google.com, il est possible de scanner un code QR et de retrouver ses conversations SMS du téléphone. Pourquoi donc Google n'a pas intégré ce dispositif à Gmail ?