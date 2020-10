G Suite devient Google Workspace et s'offre une nouvelle identité visuelle

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que les serveurs de Microsoft ont récemment été frappés d'une panne affectant les outils de sa suite 365, Google annonce son lot de nouveautés.

Cet été Google présentait la nouvelle interface de Gmail à destination des entreprises. Structurée en quatre volets, celle-ci regroupe email, messagerie instantanée salon de discussions et visioconférence.

Mise à part une refonte de Gmail pour procéder à l'intégration de ces services, Google annonce plusieurs nouveautés.

En plus de la prévisualisation des liens au sein des applications Docs, Sheets et Slides, il est désormais possible de mentionner un collaborateur grâce à son nom d'utilisateur précédé du caractère @.

Au sein de la messagerie instantanée Google Chat, il est possible de créer un nouveau document, une nouvelle feuille de calcul ou encore une présentation. Le fichier sera d'emblée partagé mais surtout, son édition commune sera effectuée directement au sein de Gmail. Le document prendra ainsi la place du panneau de prévisualisation habituel.

Afin de déployer Google Meet un peu partout et faire de l'ombre à la concurrence de Slack, Teams ou Skype, Google l'intègre désormais au sein de ses différents services. L'outil de visioconférence profite ainsi d'un mode d'incrustations PiP.