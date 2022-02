Gmail : pourquoi vous devez absolument essayer la nouvelle interface

Gmail va se refaire une beauté. Sur son blog, Google a annoncé la future interface de messagerie, pour le moment réservée aux utilisateurs de Workspace. Au-delà de quelques rondeurs en plus, ce nouveau design est marqué par une intégration plus poussée d’autres services, dont Google Chat, Meet et Spaces.

Oubliez les petites fenêtres à côté des mails, désormais les outils sont accessibles par des boutons dédiés sur la gauche bien à la vue de tous. De quoi faciliter la navigation entre les différentes applications, puisqu’il n’y aura plus besoin de changer d’onglet ou de fenêtre pour pouvoir les utiliser.