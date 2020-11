Gmail : vous allez bientôt pouvoir désactiver la collecte de données (ainsi que les fonctionnalités associées)

Il n'y a pas si longtemps, Gmail était encore un service particulièrement innovant face à la concurrence, et les internautes étaient en mesure d'activer ou non GTalk, un module de chat simple et efficace. Depuis les choses ont largement évolué. Au fil des années Google a implémenté par défaut certains services qu'il est possible de désactiver a posteriori.

Or, la société a récemment expliqué que, pour afficher davantage de transparence, Gmail présenterait prochainement un écran permettant de choisir si l'on souhaite activer ou non des fonctionnalités « intelligentes ». Il s'agit en somme de passer en revue des options déjà présentes dans le service mais dont on ne souhaite pas ou plus forcément profiter.

Parmi ces smart features, Google liste :

le tri automatique des messages au sein des catégories prédéfinies (alertes des réseaux communautaires, messages promotionnels...) ;

la fonctionnalité Smart Compose analysant un message et suggérant automatiquement une réponse ;

les cartes résumant certaines informations-clés pour obtenir une vue synthétique sur un vol, un billet de train ou un colis en transit ;

l'extraction automatique des événements d'un calendrier.

L'internaute sera ainsi en mesure d'activer toutes ou aucune de ces fonctionnalités. Pour les choisir de manière individuelle il faudra en revanche se rendre dans les options traditionnelles.