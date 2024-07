Spotify vous permettra bientôt de commenter vos podcasts préférés

Comme sur YouTube, les créateurs qui partagent leurs contenus sur Spotify peuvent à présent aimer et répondre aux commentaires, recevoir des alertes pour les nouveaux commentaires, accéder aux statistiques et suivre leur croissance en temps réel via l'application Spotify for Podcasters (PC et mobile). De leur côté, les utilisateurs qui ont des choses à dire peuvent quant à eux commenter les épisodes de podcast qu'ils ont l'habitude d'écouter sur Spotify.

Les créateurs qui choisissent d'autoriser les commentaires (la fonctionnalité étant facultative) auront le contrôle et pourront choisir d'activer ou désactiver la fonctionnalité épisode par épisode. Par conséquent, ils devront systématiquement approuver les commentaires avant la publication d'un nouveau contenu.