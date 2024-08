Et si cette fonction rappelle à certains les belles heures de MySpace, ce rapprochement entre Spotify et Instagram va de son côté remémorer les souvenirs d'un certain... MSN Messenger. La plateforme phare des années 2000 permettait en effet aux utilisateurs de partager un morceau musical en cours de diffusion.

À l'heure actuelle, difficile d'en savoir davantage sur cette nouvelle fonction, notamment si celle-ci se limitera aux morceaux musicaux, ou bien si elle sera étendue aux podcasts, aux livres audio… Pour le moment, cette fonction devrait se limiter à Spotify. Pas de Tidal donc, ni de Deezer ou d'Apple Music.