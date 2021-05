Spotify introduit de nouvelles options de partage

Le partage de podcast ne date pas d’hier. On a déjà tous envoyé un lien vers une émission marquante à un ami. Cependant, la nouvelle fonctionnalité de Spotify apporte une amélioration considérable : depuis hier, il est possible de partager non pas le podcast, mais le passage précis que vous aimez, et ce, grâce à un horodatage. Pour utiliser cette nouvelle option de partage, cliquez sur l’icône « Partager » durant votre écoute, swipez à droite pour cocher « Partager à partir de » et sélectionnez le moment qui vous intéresse.