Spotify revoit l'interface de Votre bibliothèque sur iOS et Android

Ces derniers jours, la plateforme suédoise s'est retrouvée plus d'une fois sous le feu des projecteurs. Que ce soit pour l'augmentation de ses prix en Europe (mais pas en France) ou concernant le lancement d'un service de podcast par abonnement aux États-Unis, Spotify s'est largement illustré dans les médias. Et cette dynamique se poursuit avec la refonte de l'interface de l'application mobile.



À partir de ce vendredi 30 avril 2021, une mise à jour est téléchargeable sur iOS et Android afin d'accueillir le nouveau design de la partie Votre bibliothèque de Spotify sur les appareils mobiles. Selon le communiqué, l'objectif affiché est « de naviguer plus facilement au sein du catalogue et des musiques sauvegardées mais aussi d'accéder aux podcasts plus rapidement ». Pour atteindre ce but, plusieurs paramètres ont été optimisés.