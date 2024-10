Pour accéder à la nouvelle playlist « Offline Backup », il est nécessaire d'activer l'écoute hors connexion dans les paramètres de Spotify. Il faut aussi avoir écouté au minimum 5 morceaux pour voir apparaître cette liste dans l'accueil de l'application. Une fois lancée, la liste de lecture évolue au fur et à mesure des écoutes, pour ne pas lasser l'auditeur. Ce dernier peut la filtrer par artiste, par genre et même par humeur afin de l'adapter à ses envies. Il est également possible d'enregistrer la playlist au sein de sa bibliothèque.