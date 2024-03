Spotify déploie un mini-lecteur pour Mac et Windows pour ses abonnés

Cela faisait un moment que Spotify n'avait pas proposé une réelle nouveauté à ses utilisatrices et utilisateurs. Voici cependant arriver aujourd'hui une bonne nouvelle pour celles et ceux utilisant le service de streaming sur desktop et dotés d'un abonnement : un mini-lecteur.

Surtout pratique si vous n'avez qu'un (petit) écran et en avez assez d'alterner entre la fenêtre de Spotify et celles de vos autres applications, cette fonctionnalité est simple à utiliser et à configurer.