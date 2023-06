Spotify pour Windows change (en bien), on vous dit tout

Désormais, votre bibliothèque musicale sera ancrée sur la partie gauche de votre fenêtre afin que vous puissiez accéder rapidement à vos différents types de contenu. Celle-ci offrira une vue d'ensemble qui vous permettra de basculer plus facilement entre vos listes de lecture. Même si elle sera par défaut proposée dans une vue élargie, vous pourrez choisir de redimensionner la taille de la bibliothèque pour qu'elle occupe plus ou moins l'écran. Vous serez également en mesure de parcourir vos flux de musique, de podcast et de livres audio directement depuis cette section. Enfin, « vous pourrez déplacer et épingler les listes de lecture dans la bibliothèque ainsi que déposer des chansons dans les listes de lecture modifiables », d'après Spotify.