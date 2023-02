Spotify : parmi les premières apps à arriver dans les widgets Windows 11

Si vous vous imaginiez déjà en train d'afficher votre lecteur Spotify ou de recourir aux commandes multimédia (lecture/pause, contrôle du volume, changement de pistes…) depuis le widget dédié, vous serez alors probablement déçu. Pour l’heure, celui-ci permet uniquement de vous montrer les tendances musicales actuelles, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez…

Sur une note plus encourageante, Phone Link fait elle aussi partie des premières apps à supporter les widgets. Ici, l’utilisation se veut déjà bien plus intéressante que pour Spotify. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent voir différentes informations comme le pourcentage de batterie de leur smartphone ou leurs récentes notifications.