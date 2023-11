Spotify se refait une beauté plus que bienvenue sur nos téléviseurs

L'application de streaming Spotify est incontournable pour écouter de la musique et des podcasts gratuitement. Également disponible sur Android, celle-ci est accessible en téléchargement gratuit sur Windows et même accessible via un lecteur web.

Simple d'utilisation, l'application Spotify pour Windows comporte non seulement un immense catalogue alimenté par les plus grandes maisons de disque mais présente aussi des options de personnalisation variées. Par ailleurs, ses utilisateurs plébiscitent son abonnement Premium car il comporte des avantages très intéressants. Une valeur sûre à découvrir sans plus tarder !