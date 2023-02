Spotify : chansons pour enfants ou plaisirs coupables... Voilà comment faire pour qu'ils ne polluent plus vos playlists

Pour activer cette nouvelle option, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « … » accolé à chaque playlist, puis de cliquer sur « Exclude from your Taste Profile » . Spotify supprimera les écoutes des morceaux et n'en tiendra pas compte dans les prochaines listes de lecture. Elle sera disponible à la fois sur les applications mobiles Android et iOS, sur le web et depuis les applications de bureau de la plateforme.

Pour l'heure, l'option ne semble proposée qu'aux États-Unis, et elle n'est pas encore apparue sur notre propre compte à l'heure de la rédaction de cet article. Les déploiements peuvent prendre entre quelques jours et plusieurs semaines pour arriver sur l'ensemble des comptes utilisateurs, alors patience, ce n'est plus qu'une question de temps avant de pouvoir nettoyer vos playlists des chansons Disney préférées de vos bambins.