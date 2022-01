Sur Linux, vous pouvez personnaliser le client Spotify avec votre propre thème

Spicetify fournit un tas de fonctionnalités visant à rendre l’expérience utilisateur plus agréable sur Spotify. L’utilisateur peut maintenant modifier le thème et les couleurs de son interface. Il peut aussi injecter du CSS et extensions pour profiter de fonctionnalités de personnalisation plus avancées. Il est même possible d’installer des applications personnalisées ou de supprimer des composants afin de booster les performances de la plateforme.