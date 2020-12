Spotify : vous pouvez personnaliser vos listes de lecture avec vos photos ou images

Ajouter une image personnalisée à une playlist n'est pas une nouveauté, mais cela était possible uniquement depuis un PC. Dès à présent, cette même personnalisation est réalisable depuis un smartphone iOS ou Android.

Pour cela, il suffit de créer une playlist, puis de sélectionner l'option « Réglages » (via les trois petits points) et d'ajouter l'image de son choix, directement depuis la bibliothèque d'images du smartphone.

Une fois que vous êtes satisfait de votre création, il est évidemment possible de la partager et de l'offrir en cadeau à votre famille et vos amis. Pas sûr toutefois que cela parvienne à remplacer la PS5 commandée par votre petit cousin à Noël…