Deezer commence à déployer son outil IA de création de playlists

Malgré son âge respectable (16 ans déjà), Deezer reste toujours à la page face à la concurrence. Notre dernier test le prouve : une qualité sonore toujours au top, un large choix de morceaux (90 millions de titres) et une interface toujours aussi plaisante à utiliser. Après sa grosse refonte de la fin d'année dernière, le pionnier français embrasse encore un peu plus une autre techno qui devient presque indispensable dans le streaming musical : l'intelligence artificielle. Un peu à l'instar des nouveautés de YouTube Music, il sera bientôt possible de créer des playlists grâce à l'IA.