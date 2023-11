Deezer se refait une beauté : nouveau logo et nouvelle interface pour adoucir la hausse des tarifs ?

Tout d'abord, Deezer abandonne son logo, pourtant assez unique et identifiable, pour quelque chose d'un peu plus commun. Adieu les barres colorées façon égaliseur, et bonjour un cœur violet. Pour justifier ce choix, Maria Garrido, directrice marketing de Deezer, déclare : « Rafraîchir notre identité visuelle nous donne l’opportunité de raconter notre histoire de manière plus émotionnelle, de connecter les passionnés de musique, les artistes et nos partenaires stratégiques, en utilisant des signes visuels forts, qui rappellent que Deezer donne la possibilité de vivre la musique de manière authentique ».