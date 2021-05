Deezer change de patron ! Alors qui est Jeronimo Folgueira, son nouveau PDG ?

Avec une expérience de 15 ans dans les médias et les nouvelles technologies, Folgueira a déjà pas mal bougé dans sa carrière. De 2015 à 2019 par exemple, il fut le P.-D.G. de Spark Networks, un poids-lourd des sociétés de rencontres, dont la marque la plus connue en France est Attractive World. Durant son passage à Berlin, il a grandement contribué à la transformation du groupe, en menant trois fusions et acquisitions déterminantes, notamment celle de la plateforme de dating américaine Zoosk. Il avait aussi largement supervisé l'entrée en Bourse du groupe à New-York en novembre 2017, ce qui lui avait valu, à l'époque, de devenir le plus jeune P.-D.G. européen du NYSE.