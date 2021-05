Fusion TF1-M6 : les deux groupes sont entrés en négociations exclusives !

Le projet de fusion entre TF1 et M6 est animé par une ambition très précise : proposer "l'offre la plus diversifiée en TV, radio, digital, production de contenus et technologies, au bénéfice de tous les publics et de la filière audiovisuelle française." Avec, à la clé, la création d'un groupe de médias français d'envergure, qui surpasserait France Télévisions en termes de parts d'audience. La fusion de TF1 et M6 est censée permettre au futur groupe d'investir davantage et d'accélérer l'innovation, en appréhendant mieux l'évolution de la consommation des utilisateurs vers des contenus en streaming. Ensemble, TF1 et M6 espèrent créer une plateforme nationale qui combinerait "offre de rattrapage" et de streaming (en lieu et place de MYTF1 et 6play ?), ainsi qu'une offre de SVoD.