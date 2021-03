Xavier Niel et le groupe Arnault se voient bien racheter le groupe M6

C'est le site Marianne qui nous rappelle que M6 devra trouver un repreneur d'ici l'été 2021. En effet, Bertelsmann, l'actionnaire majoritaire allemand à hauteur de 48%, désire vendre ses parts au plus offrant dans les semaines qui viennent. La transaction inclura toutes les chaînes du groupe M6 ainsi que les chaînes de radio RTL. La cession est encore loin d'être actée, mais divers repreneurs ont déjà exprimé leur intérêt…



Ainsi, des sociétés majeures dans le paysage français seraient prêtes à mettre la main au portefeuille. Selon Marianne, Altice, CMI, Vivendi et TF1 pourraient faire une proposition. Par ailleurs, les groupes détenus par Vincent Bolloré (Vivendi) et Martin Bouygues (TF1) envisageraient une offre commune. Une association qui s'expliquerait par la concurrence. En cas de succès, TF1 reprendrait RTL et Vivendi, M6.