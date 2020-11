Patrick Drahi lance son OPA sur Altice Europe, l'objectif ? Se retirer de la Bourse

En possédant une structure à 100%, le patron du groupe pense évidemment à mieux gérer la dette d'Altice Europe, qui souffre aujourd'hui des inconvénients de la volatilité du cours de Bourse de l'entreprise. En se retirant de la Bourse, Patrick Drahi et Next Private BV font savoir que les plans d'intéressement des employés pourront aussi gagner en efficacité, et que l'entreprise bénéficiera d'un meilleur accès aux marchés obligataires et bancaires, sans être dépendante du marché.