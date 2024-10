Et le patron d'Altice a plus d'un tour dans son sac. En parallèle, il discute avec Apollo, le géant du private equity (du non coté), pour obtenir de nouvelles lignes de crédit. Son objectif ? Rembourser ses créanciers actuels et gagner du temps. C'est une stratégie risquée, mais qui pourrait lui permettre de passer les échéances cruciales de début 2025, où 1,2 milliard d'euros est dû.