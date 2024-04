Atos : Thales se dit aussi intéressé au rachat d'activités, en lien avec la défense

« Si, à un moment donné, cette activité particulière de défense et de sécurité, qui représente une minorité de BDS, était mise en vente, nous ne serions pas opposés à l'examiner » a prudemment indiqué le responsable. Une opération qui pourrait avoir le soutien de l'État, l'Agence des participations de l'État cherchant des partenaires dans la défense et l'aéronautique pour ce rachat.

Les accords seraient d'autant plus simples à trouver que l'État est actionnaire à 25% de Thales, et détient 35% des droits de vote au sein du groupe. Le plus gros actionnaire privé de la boîte, à savoir le groupe Dassault Aviation, serait un autre acteur pouvant potentiellement racheter des activités d'Atos.