Orange veut-il avaler Atos pour créer un géant du Cloud et de la cybersécurité ?

À l'heure où beaucoup considèrent que la France, et plus largement l'Europe, manquent d'un super champion du numérique et des nouvelles technologies, la rumeur du rachat d'Atos, géant français de l'informatique, par Orange, opérateur historique de télécommunications aux 257 millions de clients, a enflé ces derniers jours dans les médias, et a de quoi emballer. Mais la rumeur a rapidement été balayée par l'entreprise, qui s'apprête à lancer son réseau 5G.