Orange : l'opérateur a recruté un nombre d'abonnés record sur la fibre au T3 2020 (bilan)

Dans l'Hexagone, l'opérateur dirigé par Stéphane Richard reste clairement dans la lignée du précédent trimestre : croissance, croissance et croissance. En France, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4,69 milliards d'euros au T3, en hausse de 3,1% sur un an, avec des services aux opérateurs en légère baisse (-0,4%), mais une convergence (offre mobile+fixe) qui progresse toujours (+2,5%). Ce sont surtout les services aux opérateurs (+10,5%), aidés par les cofinancements du réseau fibre et la construction des Réseaux d'Initiative Publique (RIP), qui ont porté le bilan français de l'opérateur ce trimestre.