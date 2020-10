Les abonnés Orange vont enfin pouvoir profiter de Prime Video

La Livebox va enfin accueillir Prime Video



Le service de vidéo à la demande du géant américain affichera dès novembre ses exclusivités sur la Livebox d’Orange, avec les offres Livebox, Pack Open et Boîte Sosh. Les abonnés profiteront ainsi d’un canal dédié sur la TV d’Orange, mais retrouveront également Prime Video dans le menu principal de leur décodeur TV, à l’instar de Netflix et YouTube.



L’abonnement à Amazon Prime Video reste bien entendu à la charge des utilisateurs qui souscrivent à Amazon Prime. Une bonne occasion néanmoins de découvrir des exclusivités comme The Expanse, Fleabag, Sneaky Pete, ou encore Good Omens !